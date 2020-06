FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 29.06.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 1120 (1015) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4370 (4310) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG INITIATES DRAPER ESPRIT WITH 'BUY' - TARGET 680 PENCE - CITIGROUP CUTS RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 75 (100) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 645 (690) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES 888 HOLDINGS PRICE TARGET TO 200 (188) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES JD WETHERSPOON PRICE TARGET TO 1200 (1150) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES 888 HOLDINGS PRICE TARGET TO 200 (180) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 280 (290) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES B&M PRICE TARGET TO 440 (425) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT: JEFFERIES CUTS N BROWN PRICE TARGET TO 40 (120) PENCE - 'HOLD' - UBS RAISES RECKITT BENCKISER TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 8400 (5700) PENCE



- CITIGROUP RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 525 (400) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS AUTO TRADER GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 525 (510) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de