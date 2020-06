Der EUR/USD nimmt an Tempo zu und er nähert sich der 1,1300 - Weiter nördlich liegen die Hochs der vergangenen Woche bei 1,1350 - Der EUR/USD hat etwas Boden gutgemacht, den er in den vergangenen Sitzungen verloren hatte und er strebt die Wiedereroberung der Schlüsselbarriere von 1,1300 an. Die Fortsetzung des Kaufdrucks dürfte das Paar auf das ...

