Der HVPI in Deutschland stieg im Juni stärker als erwartet - Der EUR/USD hält an seinen Tagesgewinne fest, bleibt aber unter 1,1300 - Die Inflation in Deutschland, gemessen am Verbraucherpreisindex (VPI), sprang im Juni auf monatlicher Basis von -0,1% im Mai auf 0,6% (vorläufig) und übertraf die Markterwartung von 0,3%. Auf Jahresbasis stieg der ...

