Der chinesische Photovoltaik-Hersteller hat zwei Modelle der neuen bifazialen Doppelglas-Serie vorgestellt. Es schließt sich damit dem Wettlauf um die 500 Watt+-Module an und will dabei die 182-Millimeter-M10-Wafer als Industriestandard durchsetzen.von pv magazine International Der chinesische Hersteller von Solarwafern und -modulen Longi Solar hat am Montag sein neuestes Hochleistungsprodukt vorgestellt: das "Hi-MO5"-Photovoltaik-Modul. Das Unternehmen hat sich dafür entschieden, das Produkt auf der Grundlage des 182 Millimeter M10-Wafers herzustellen, den es zum Industriestandard machen will. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...