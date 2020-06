Der EuroStoxx50 als Leitindex der Eurozone schliesst nach einem verhaltenen Start 0,87 Prozent höher bei 3232,02 Punkten.Paris - Der Rückenwind von der Wall Street hat Europas Börsen am Montag einen erfreulichen Wochenstart beschert. Der US-Häusermarkt erholte sich stark von der Corona-Krise. Die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe sprang im Mai deutlich stärker an als Analysten erwartet hatten. Diese positive Nachricht trieb die Aktienmärkte dies- und jenseits des Atlantiks an.

