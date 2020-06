Netzwerk der Spargel- und Beerenverbände verwehrt sich gegen Diffamierung der Branche: Anlässlich der aufgedeckten Missstände in der Fleischwirtschaft greifen Bundessozialminister Hubertus Heil und Bundesfinanzminister Olaf Scholz in einem Schreiben an die Landesminister und Bürgermeister auf Verallgemeinerungen zurück und diffamieren global, ohne Berücksichtigung...

Den vollständigen Artikel lesen ...