Catherine Mettler wechselt per September 2020 als Leiterin «Media Excellence and Reputation» zu EY in der Schweiz.Zürich - Catherine Mettler wechselt per September 2020 als Leiterin «Media Excellence and Reputation» zu EY (Ernst & Young AG) in der Schweiz. Nach acht Jahren in führender Position beim Energiekonzern Axpo wird sie Teil des Marketing- und Kommunikationsteams von EY in der Schweiz. Als Teamleiterin übernimmt sie die strategische und operative Verantwortung der modernen und ganzheitlichen Medien-...

Den vollständigen Artikel lesen ...