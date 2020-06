FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 30.06.2020 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 2400 (3000) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 9510 (8490) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES HAYS PRICE TARGET TO 150 (140) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 8200 (7200) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1580 (1520) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 290 (260) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 172 (167) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1100 (950) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX RESUMES BRITVIC WITH 'BUY' - TARGET 990 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES BEAZLEY TARGET TO 550 (421) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1050 (910) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 50 (45) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/EXANE BNP CUTS RELX TO 'UNDERPERFORM' (OUTPERFORM) - UBS CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 1240 (1320) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

