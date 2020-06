Elektrolyseanlagen von Thyssenkrupp können an das Virtuelle Kraftwerk von E.ON gekoppelt werden. Dadurch können Industrieunternehmen, die Wasserstoff herstellen, am Markt für Primärregelleistung teilnehmen. Großtechnische Elektrolyseanlagen, die der Anlagenbauer Thyssenkrupp für die Industrie herstellt, können ab sofort über das Virtuelle Kraftwerk von E.ON mit dem Strommarkt in Deutschland gekoppelt werden. Die Anlagen sind dadurch "Strommarkt ready". So kann industrielle Wasserstoffproduktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...