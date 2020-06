"Wir brauchen in den USA unter den gegebenen Umständen keine negativen Zinssätze zu verwenden", argumentierte der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, am Dienstag und bemerkte, dass die Kontrolle der Zinskurve als eine Möglichkeit angesehen wird, die Forward Guidance zu unterstützen. "Die geringe Inanspruchnahme einiger Notfallfazilitäten ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...