Im weiteren Handelsverlauf stehen wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone und den USA auf dem Programm, die für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen könnten.Frankfurt - Der Euro ist am Mittwoch leicht gesunken. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1215 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Am Dienstag war der Euro im Handelsverlauf zeitweise bis auf 1,1258 Dollar gestiegen. In den vergangenen Tagen zeigten sich mehrfach Kursschwankungen in einer Handelsspanne zwischen etwa 1,12 Dollar und 1,13 Dollar.

