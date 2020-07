Erhebung der Online-Firmengründungsplattform STARTUPS.CH: Nur ein Minus von 3 Prozent an Neugründungen im ersten Semester 2020.Winterthur - Der Shutdown im Zuge der Corona-Krise wird nicht ohne spürbaren Einfluss auf die Konjunktur bleiben. Dennoch haben sich Jungunternehmer in der Schweiz nicht davon abhalten lassen, neue Firmen zu gründen. So verzeichnete das Schweizer Handelsregister im ersten Semester 2020 lediglich ein Minus von 3 Prozent an Neueinträgen. Während die Zahl in der Deutschschweiz stabil geblieben ist...

Den vollständigen Artikel lesen ...