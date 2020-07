Guten Morgen, der DAX bewegt sich weiterhin seitwärts und ging am Vortag bei 12.310 Punkten mit einem Aufschlag von 0,64% aus dem Handel. Vorbörslich zeigt sich der DAX am frühen Mittwochmorgen bei 12.320 Punkten gut behauptet. An der Lage hat sich wenig geändert. Der DAX muss unter die Marke von 12.000 Punkte fallen, dann dürfte sich neue Abwärtsdynamik entwickeln und der für den langfristigen Verlauf wichtige 200er-EMA bei 11.860 Punkten angesteuert werden. Kurse über dem 200er-EMA deuten auf ...

