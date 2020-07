Der französische Konzern hatte den deutschen Anbieter von organischen Photovoltaik-Elementen im vergangenen Herbst übernommen. Nun ist die Integration abgeschlossen.Im Mai 2019 kündigten Opvius und Armor erstmals Verhandlungen über einen Zusammenschluss an. Im Herbst erfolgte dann die Übernahme. Nun ist der schrittweise Integrationsprozess des deutschen Herstellers in das französische Unternehmen abgeschlossen. Als Konsequenz wird Opvius künftig unter dem Name Armor Solar Power Films firmieren. Bereits seit dem vergangenen Frühjahr produzieren die deutschen und französischen Teams gemeinsam die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...