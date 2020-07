Das Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), Fabio Panetta, sagte in einer geplanten Rede am Mittwoch, dass die Eurozone den Virenschock bisher so gut überstanden habe, wie man es erwarten könne. Wichtige Zitate "Die europäische Reaktion auf das Coronavirus war bemerkenswert." "Wir sind jetzt in einer besseren Position, um zu beobachten, ...

