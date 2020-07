Finnische Wissenschaftler haben die Nanostrukturen schwarzer Schuppen von verschiedenen Schmetterlingsarten untersucht. Auf Grundlage dessen bewerteten sie die Lichtabsorptionsfähigkeiten von kristallinen Solarmodulen.Die Strukturfarbe der Schmetterlingsflügel entsteht in erster Linie durch Beugung des natürlichen Lichts. Bei schwarzer Farbe jedoch wird das Sonnenlicht in den Flügelschuppen eingefangen, wie die Wissenschaftler der finnischen Universität Oulu nun in ihrer Veröffentlichung "Antireflective design of Si-based photovoltaics via biomimicking structures on black butterfly scales" berichten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...