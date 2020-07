Firmen können länger als geplant Kurzarbeitsentschädigung beantragen. Damit will der Bundesrat einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit entgegenwirken.Bern - Firmen können länger als geplant Kurzarbeitsentschädigung beantragen. Der Bundesrat hat am Mittwoch die Höchstbezugsdauer von zwölf auf achtzehn Monate verlängert. Damit will die Regierung einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit entgegenwirken. Mit der Massnahme können durch die Corona-Pandemie gebeutelte Unternehmen für ihre Beschäftigten weiterhin von staatlicher Unterstützung bei der...

Den vollständigen Artikel lesen ...