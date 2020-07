Es ist ein urbanes Leuchtturmprojekt in der Hauptstadt, bei dem verschiedene intelligente Energielösungen kombiniert werden. Dazu zählen Photovoltaik-Anlage, Speicher, Luft-Wasser-Wärmepumpe, die in ein effizientes Energiemangementsystem integriert sind.Das erste Smart City Quartier in Berlin trägt des schönen Titel "Future Living". Bei dem Leuchtturmprojekt inmitten des Sci-Tech-Hubs in Berlin-Adlershof werden nachhaltiges und digital-vernetztes Leben kombiniert. Panasonic lieferte einige der wesentlichen Komponenten für das Projekt, bei dem unter anderem Photovoltaik-Anlagen, Speicher und Luft-Wasser-Wärmepumpen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...