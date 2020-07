Der USD/JPY sieht fester aus und könnte nun in den nächsten Wochen die Segel in Richtung 108,40 setzen, so die FX-Strategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Prognose: "Unsere gestrige Ansicht war, dass der USD, 'wenn er sich nicht unter 107,30 bewegt, über 108,00 steigen könnte'. Während sich der USD über 107,30 hielt (Tiefstkurs von 107,51), ...

