Eintracht Braunschweig hat am 37. Spieltag der 3. Liga zuhause mit 3:2 gegen Waldhof Mannheim gewonnen und damit den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga perfekt gemacht. Durch die Ergebnisse in den Parallelspielen können die Löwen nicht mehr von einem der Aufsteigsränge verdrängt werden, auch weil Tabellenführer Bayern München II der Aufstieg nicht erlaubt ist.



Kobylanskis Führungstreffer in der vierten Minute glich Mannheim durch Gohlke bereits in der 13. Spielminute wieder aus. Ein Kopfball von Gohlke stellte die Führung der Gastgeber in Minute 44 wieder her. In der 58. Minute traf Sulejmani zum erneuten Ausgleich, ehe in Minute 73 erneut Kobylanski traf und die Partie entschied und den Aufstieg sicherte.

