Bei Rijk Zwaan entwickeln sie kontinuierlich neue Sorten für Bioerzeuger. In diesem Bereich, unter der Überschrift "In the spotlight", werden die neusten Ergebnisse für jeden Ertragstyp beleuchtet. Diesmal liegt der Fokus auf Tomatensorten. Foto © Rijk Zwaan Procano RZ ist eine neue Rispentomatensorte für gemäßigtes Klima (wie in Nordwesteuropa)...

