Nach der erfolgreichen Entwicklung des Geschäftsbereichs Refrigeration Solutions seit 2017 und dem Bestreben, eine führende Marktposition in Europa zu erreichen, sollen die neuen Mitglieder der Geschäftsführung das weitere Wachstum unterstützen.

Udo Laeis tritt zum 1. Juli 2020 Viessmann Refrigeration Solutions bei, um als Chief Sales Officer (CSO) die Verantwortung für alle Vertriebs-, Distributions- und Serviceorganisationen innerhalb des Geschäftsbereiches zu übernehmen. "Udo Laeis bringt über 25 Jahre fundierte Erfahrung aus dem Bereich der Kältetechnik mit. Er war zuvor bei Linde Kältetechnik und zuletzt als General Manager für die DACH-Region im Bereich Carrier Commercial Refrigeration tätig. Er stärkt unsere Vertriebsstrategien und unsere Kundenreichweite in den 20 Ländern Europas, in denen wir derzeit mit lokaler Marktpräsenz vertreten sind, und unterstützt unseren Eintritt in neue Märkte", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...