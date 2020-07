Nach einer starken Verteuerung des Richtzins für zehnjährige Festhypotheken gegen Ende März, rutschten die Preise in den Monaten April und Mai wieder ab.Zürich - Die Coronakrise sorgt auch auf dem Schweizer Hypothekarmarkt für Turbulenzen. Nach einer starken Verteuerung des Richtzins für zehnjährige Festhypotheken gegen Ende März, rutschten die Preise in den Monaten April und Mai wieder ab, stellt das Vergleichsportal Comparis in seinem jüngsten Hypotheken-Barometer fest. Die weitere Entwicklung bleibt schwierig abzuschätzen. Gegen Ende des ersten...

