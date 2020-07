Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Donnerstag an den freundlichen Trend vom Vortag an und startet fester in den Handel.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Donnerstag an den freundlichen Trend vom Vortag an und startet fester in den Handel. Unterstützt wird der Leitindex SMI von den Vorgaben aus Übersee. Dort hat die Hoffnung auf einen möglichen Corona-Impfstoff die Investoren bereits zuversichtlicher agieren lassen. Die Nachrichten vom US-Pharmakonzern Pfizer am gestrigen Mittwoch hatten auch hierzulande...

Den vollständigen Artikel lesen ...