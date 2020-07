FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 02.07.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS JOHN LAING PRICE TARGET TO 395 (425) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS RHI MAGNESITA PRICE TARGET TO 4100 (4200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES INTERMEDIATE CAPITAL TARGET TO 1570 (1520) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CITIGROUP RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1120 (1033) PENCE - 'SELL' - CREDIT SUISSE INITIATES COMPASS GROUP WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 1800 PENCE - CREDIT SUISSE RAISES BP PRICE TARGET TO 360 (350) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2200 (2300) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 675 (695) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS BHP GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1650 (1750) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 4050 (4300) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES B&M PRICE TARGET TO 410 (340) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES PREMIER FOODS PRICE TARGET TO 100 (80) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS M&G PRICE TARGET TO 227 (235) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 145 (148) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 208 (206) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 525 (450) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 950 (875) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 1050 (725) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/DEUTSCHE BANK CUTS BHP GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1650 (1750) PENCE - RPT/DEUTSCHE BANK RAISES RIO TINTO TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 4900 (4600) PENCE



- LIBERUM CUTS AUTO TRADER GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 515 (640) PENCE



