Der USD/JPY könnte in den nächsten Wochen steigen und die 108,40 erneut besuchen, so die FX-Strategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Aussicht: "Der rapide Rückgang des USD vom 108,16 Hoch kam überraschend (der USD fiel drastisch auf das Tief von 107,35). Der Rückgang scheint vor sich her zu laufen und eine weitere Schwäche des USD ist unwahrscheinlich. ...

