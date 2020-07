Der Pharmakonzern hat sich in den USA in zwei Vergleichen aussergerichtlich auf die Zahlung von insgesamt 730 Millionen US-Dollar geeinigt.Basel - Novartis hat ein dunkles Kapitel seiner Firmengeschichte abgeschlossen. Es ging um den Vorwurf der Bestechung von Ärzten in den USA in früheren Jahren. Der Pharmakonzern gelobt Besserung. Novartis hat sich jetzt in zwei Vergleichen aussergerichtlich auf die Zahlung von insgesamt 730 Millionen US-Dollar geeinigt, teilte das Unternehmen in der Nacht auf Donnerstag mit.

Den vollständigen Artikel lesen ...