Das Photovoltaikunternehmen hep hat den zweiten Netzanschluss eines japanischen Photovoltaik-Solarparks im Jahr 2020 gemeldet. "Kamigori" liegt westlich von Kobe und hat eine installierte Leistung von 11,7 Megawatt. Es ist der zehnte Park, den hep in Japan betreibt. Seit Januar 2019 ermöglicht hep Privat-Anlegern die Investition in den Alternativen Investmentfonds "HEP - Solar Portfolio 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG", der mittels länderspezifischer Spezial-AIF weltweit in den Betrieb von ...

