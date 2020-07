Die Hoffnung auf erfreuliche US-Arbeitsmarktdaten haben am Donnerstag die europäischen Börsen hochgetrieben.Paris / London - Die Hoffnung auf erfreuliche US-Arbeitsmarktdaten haben am Donnerstag die europäischen Börsen hochgetrieben. Zudem dürften auch Nachrichten zu Fortschritten in der Impfstoffentwicklung gegen das Corona-Virus stützen. Am späten Vormittag legte der EuroStoxx 50 um 1,96 Prozent auf 3291,69 Punkte zu. In Paris stieg der französische Leitindex Cac 40 um 1,67 Prozent auf 5009,04 Punkte.

