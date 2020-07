In Berlin entsteht ein Vorzeigeprojekt für soziales, digitales und nachhaltiges Leben: "Future Living Berlin" ist ein digital-vernetztes Mehrgenerationen-Wohnquartier. In Berlin entsteht mit dem "Future Living Berlin" ein smartes Wohnquartier mit 90 Wohnungen und 10 Gewerbeeinheiten auf 8.000 Quadratmeter Fläche. Die Wohnanlage in Berlin kombiniert sowohl nachhaltiges als auch digital-vernetztes Leben. Komponenten für die Energieversorgung stammen von Panasonic: Luft-Wasser-Wärmepumpen, Photovoltaik-Module ...

