Die 1998 gegründete PCP Bank ist auf den Bereich Family Office spezialisiert und bietet neben der umfassenden Betreuung der Klientenvermögen auch Konsolidierungsdienstleistungen an.Neuenburg - Gestützt auf ihre Entwicklung in der Westschweiz als auch in der Deutschschweiz übernimmt die Banque Bonhôte & Cie SA die Bank Private Client Partners AG (PCP) in Zürich von M.M.Warburg & CO. Die 1998 gegründete PCP Bank ist auf den Bereich Family Office spezialisiert und bietet neben der umfassenden Betreuung der Klientenvermögen auch Konsolidierungsdienstleistungen an.

