Eine Studie von VDMA und Fraunhofer ISE zeigt die ökologische und ökonomische Machbarkeit einer Photovoltaik-Produktion in Europa. Der erforderliche Zubau an Photovoltaik-Leistung in Europa bedeutet ein attraktives Marktvolumen. Argumente, dass sich Photovoltaik Produkte "Made in Europe" ökonomisch nicht rechnen, sind keineswegs in Stein gemeißelte Fakten. Im Gegenteil: die gemeinsame Studie von VDMA Photovoltaik Produktionsmittel und Fraunhofer ISE zeigt, dass eine Photovoltaik-Produktion in Europa ...

