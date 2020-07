Eine überraschend starke Erholung am US-Arbeitsmarkt hat der Wall Street am Donnerstag Aufwind beschert und die Rekordrally der Technologiewerte angeheizt.New York - Eine überraschend starke Erholung am US-Arbeitsmarkt hat der Wall Street am Donnerstag Aufwind beschert und die Rekordrally der Technologiewerte angeheizt. Allerdings liess der Schwung zuletzt wieder etwas nach. Der Dow Jones Industrial lag zuletzt 1,04 Prozent im Plus bei 26'003,13 Punkten, nachdem er zwischenzeitlich bis zu 1,82 Prozent gewonnen hatte.

