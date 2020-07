Die Auftragseingänge der Fabriken in den USA stiegen im Mai weniger als erwartet - Der US-Dollar-Index bleibt im negativen Bereich nahe 97,00 - Die Auftragseingänge für Industriegüter, Factory Orders, in den USA stiegen im Mai um 30,5 Milliarden Dollar oder 8% auf 412,8 Milliarden Dollar, wie die am Donnerstag vom US Census Bureau veröffentlichten ...

