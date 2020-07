Obwohl der "Sell Side Indicator" von 54,9% im Juni auf 55,8% gestiegen ist, wird für den S&P 500-Index in den nächsten 12 Monaten ein Anstieg erwartet, erklärten die Analysten der Bank of America (BofA) Global Research in ihrer jüngsten Kundennotiz. Wichtige Zitate "Die Ergebnisse implizieren eine Rendite von 11% für den S&P 500 über die nächsten 12 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...