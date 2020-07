Die neue Wohnüberbauung in Männedorf ZH setzt die CO2-Forderung der Klimajugend bereits heute um - mit CO2-neutraler Energieproduktion und ohne Strom- und Heizkosten für die Mieter.Spreitenbach - Die neue Wohnüberbauung in Männedorf ZH, welche die Umwelt Arena Schweiz in Zusammenarbeit mit Ausstellungs- und Fachpartnern, der Empa, der Hochschule für Technik in Rapperswil sowie der Klimastiftung Schweiz realisiert hat, setzt die CO2-Forderung der Klimajugend bereits heute um - mit CO2-neutraler Energieproduktion und ohne Strom- und Heizkosten für die Mieter.

