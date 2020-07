Erholung der chinesischen Wirtschaft ausgewogener und auf breiterer Basis als zunächst angenommen.Peking - Chinas Dienstleistungsbranche ist dank der Lockerungen in der Corona-Krise im Juni so stark gewachsen wie seit über zehn Jahren nicht mehr. Der am Freitag veröffentlichte Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex stieg auf 58,4 Punkte nach 55,0 Zählern im Mai. Das war der höchste Stand seit April 2010. Aufgrund der Lockerungen seien Dienstleistungen wieder verstärkt nachgefragt worden.

