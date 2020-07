An der konstituierenden Sitzung wurden der Vizepräsident und der Sekretär des Bankrates sowie die Vorsitzenden und Mitglieder der Bankratsausschüsse gewählt.Schwyz - Am 24. Juni 2020 bestellte der Kantonsrat den Bankrat der Schwyzer Kantonalbank neu. An der konstituierenden Sitzung des neuen Bankrates vom 2. Juli 2020 wurden der Vizepräsident und der Sekretär des Bankrates sowie die Vorsitzenden und Mitglieder der Bankratsausschüsse gewählt. Aus dem Bankrat der Schwyzer Kantonalbank (SZKB) sind per 30. Juni 2020 folgende Personen ausgeschieden: Dr.

Den vollständigen Artikel lesen ...