Wer sich die gestrige Nacht beim Kultursender arte um die Ohren geschlagen hat, konnte die Folgen 1-4 der (zu Recht!) preisgekrönten ersten Staffel von "The Killing" verfolgen, einem echten Highlight des sogenannten "Nordic Noir", eines auch als Nordic Crime oder Scandinavian Noir bezeichneten Literatur- und Filmgenres. By the (nordic) way bzw. wer nachts lieber schläft: Alle drei Staffeln von "The Killing" sind noch bis März in der arte Mediathek abrufbar. Zu einem echten Thriller wächst sich aber auch der Bilanzskandal um Wirecard aus. Dabei geraten mittlerweile auch die BaFin sowie der Wirtschaftsprüfer der Aschheimer, Ernst & Young oder kurz EY, unter Druck. Die Deutsche Börse will dagegen die Regeln für DAX-notierte Unternehmen verschärfen. Keine Spur gibt es hingegen weiterhin von Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek, der laut Medienberichten inzwischen per internationalem Haftbefehl gesucht wird. Mehr Krimi geht nicht? Stimmt, doch auch der DAX hat es in dieser Woche wieder richtig spannend gemacht: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...