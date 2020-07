Eine neue Analyse zeigt: Agro-Kraftstoffe nehmen in der EU und Deutschland weiter stark zu. Doch statt der Umwelt zu helfen, treiben sie die Abholzung von Wäldern voran. Robin Wood und die Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordern daher ein schnelles und vollständiges Ende von Agro-Kraftstoffen in Deutschland. Europaweit erschrecken laut DUH und Robin Wood vor allem die Zahlen beim Palmöl: Mehr als die Hälfte (53 Prozent) des in die EU importierten Nahrungsmittels gelangt nicht auf die Teller, sondern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...