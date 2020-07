Der EUR/JPY fällt am Freitag unter die Marke von 121,00 - Unmittelbar darunter befindet sich der 200-Tage-SMA nahe der 119,60 - Der EUR/JPY verliert zum Ende der Woche zum dritten Mal in Folge an Wert, nachdem sich die Risikostimmung auf breiter Front erholt hat und nachdem er in den vergangenen Sitzungen in der Mitte der 121,00 scheiterte. Sollte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...