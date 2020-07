Bundestag und Bundesrat haben kurz vor der Sommerpause die von der Regierung vorgelegten Formulierungshilfen zum Ende der Braun- und Steinkohleverstromung sowie dem Strukturstärkungsgesetz verabschiedet. Der BEE weist darauf hin, dass es noch immer an einer mutigen Rechtssetzung für einen mutigeren Ausbau von Photovoltaik, Windkraft und Co. fehlt.Fast anderthalb Jahr sind vergangenen: Ende Januar 2019 legte eine Expertenkommission ihre Vorschläge für einen Kohleausstieg bis 2038 auf den Tisch. Am Freitag nun verabschiedeten erst der Bundestag, dann der Bundesrat die dazu notwendigen Gesetzespaket. ...

