Verschiedene Kantone haben nach dem deutlichen Anstieg der Fälle in den letzten Tagen ihre Massnahmen gegen das Virus verschärft.Bern - Die Gesundheitsbehörden des Bundes haben am Freitag zum dritten Mal in Folge deutlich über 100 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. Verschiedene Kantone haben nach dem deutlichen Anstieg der Fälle in den letzten Tagen ihre Massnahmen gegen das Virus verschärft. So haben die Kantone Jura und Waadt am Freitag beschlossen, dass beim Einkaufen Schutzmasken getragen werden müssen.

Den vollständigen Artikel lesen ...