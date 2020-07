Die Stimmung schwankte nach wie vor zwischen Konjunkturhoffnungen und Corona-Sorgen.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Freitag letztendlich mit klaren Verlusten abgeschlossen. Die Stimmung schwankte nach wie vor zwischen Konjunkturhoffnungen und Corona-Sorgen. Aber wegen der stark steigenden Infektionen mit dem Virus - am Vortag wurden in den USA weitere 50'000 gemeldet - wurde der Risikoappetit der Anleger etwas gedämpft, hiess es am Markt.

Den vollständigen Artikel lesen ...