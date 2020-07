Der australische Bundesstaat Victoria, der COVID-19-Hotpot, meldete am Freitag 66 Neuinfektionen, während es am Donnerstag noch 77 waren. Von den 66 Infektionen sind 17 auf bekannte Ausbrüche, 1 auf Hotelquarantäne, 20 auf Routinetests und 28 auf laufende Untersuchungen zurückzuführen. In Victoria gibt es 442 aktive COVID-19-Fälle, die außerhalb der ...

