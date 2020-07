Binnen 24 Stunden sind der Weltgesundheitsorganisation 212'326 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus Sara-CoV-2 gemeldet worden.Genf - Weltweit gesehen steigt die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen seit Beginn der Corona-Pandemie immer weiter an. So meldete die Weltgesundheitsorganisation WHO am Wochenende einen Rekord: Binnen 24 Stunden seien 212'326 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus Sara-CoV-2 gemeldet worden (Stand 4.7.). In der Schweiz und in Liechtenstein sind innerhalb eines Tages 70 neue Ansteckungen mit dem...

