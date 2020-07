Die neue Kampagne Snack5 nimmt an Fahrt auf. Wie auf der Mitgliederversammlung des Vereins "5amTag" am 23. Juni 2020 per Videokonferenz berichtet wurde, liegt der Fokus der Kampagne auf Zwischenmahlzeiten und dem Außer-Haus-Verzehr. Zusammen mit der österreichischen Agrarmarkt Austria ist diese EU-geförderte Kampagne 2019 entstanden und setzt die geplanten...

Den vollständigen Artikel lesen ...