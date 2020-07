Das ist die Zeit des Jahres, wo das Angebot am größten und die Nachfrage am lebhaftesten ist dank der niedrigen Preise, die für Verbraucher angesetzt werden. Die Verfügbarkeit massiver Mengen an Früchten während der Feiertage am Jahresende trugen zu dem Spitzenauftrieb des Konsums bei, so ein Saisonrückblick. Bildquelle: Shutterstock.com Wie FruitTrop, eine...

Den vollständigen Artikel lesen ...