Während die Blaubeerindustrie noch relativ klein im Gegensatz zu anderen Fruchtsektoren in Südafrika ist, wie Zitrusfrüchte, Äpfel. Birnen und Tafeltrauben, ist sie in den vergangenen 5 Jahren exponentiell gewachsen, so ein GAIN-Report des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA). Vorausgesagt ist ein Anstieg der Blaubeerproduktion um 22% auf 22.000 Tonnen in der Saison 2020/21....

Den vollständigen Artikel lesen ...