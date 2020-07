Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1287 US-Dollar und damit einen halben Cent mehr als im asiatischen Handel. Auch zum Franken zog der Euro auf 1,0646 von 1,0625 am Freitagabend an.Marktteilnehmer erklärten die Euro-Gewinne vor allem mit der überwiegend freundlichen Aktienmarktstimmung in Asien. Nach ...

